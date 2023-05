Lacrim et Mister You annoncent officiellement leur album commun

Un premier extrait de l'album commun entre Lacrim et Mister You devrait sortir dans quelques jours.

Enfin !

Vous l'attendiez depuis longtemps, il est bientôt là ! La sortie de l'album commun entre Lacrim et Mister You vient en effet d'être confirmée par les intéressés et c'est pour très bientôt. Intitulé "20 ans" en référence à leurs 20 ans d'amitié, ce projet devrait voir le jour d'ici quelques semaines. Un premier extrait est en tout cas prévu pour la fin de semaine, comme les deux rappeurs l'annoncent dans un post publié sur les réseaux sociaux.

"Karim et Younes c’est 20 ans d’amitié, de moments de vie, de prisons, de cavales, de galères, de débrouilles et d’embrouilles. Lacrim et Mister You c’est des freestyles, des singles, des albums, de l’or, du platine, du diamant et à la fin toujours là, ensemble! On voulait prendre le temps de construire ce projet, s’entourer des bonnes personnes et vous proposer un album digne de nos supporters respectifs qui sont toujours là depuis toutes ces années. Le projet en commun on sait que vous l’attendiez depuis un moment, et ce moment c’est maintenant. Le premier extrait arrive dans les prochains jours. Surveillez vos réseaux."

Lacrim et Mister You semblent donc avoir mis énormément de temps et de passion dans cet album, nous laissant présager une très belle collaboration. Et au vu des premiers retours des internautes, ce projet tant attendu devrait être très bien reçu !

l’album 20 ans de mister you et lacrim personne n’est prêt vraiment vraiment album du siècle — zoro (@7zkma) May 16, 2023

Lacrim et Mister You l'album arrive pic.twitter.com/Op78zd57bj — LeÐ🥷🏽❤️‍🩹 (@arobaseLeD) May 17, 2023