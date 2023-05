Sheff G et Sleepy Hallow arrêtés pour 12 fusillades et tentatives de meurtres

Ça ne sent pas bon pour eux.

Après Young Thug et Gunna l'année dernière, c'est au tour de Sheff G et Sleepy Hallow d'être impliqués dans une immense affaire de gangs. Les deux rappeurs font partie des 32 membres présumés de gangs inculpés à Brooklyn. Ils sont tous visés par plus de 140 chefs d'accusation, dont complot en vue de commettre un meurtre. Sheff et Sleepy sont plus particulièrement accusés d'avoir "commis des fusillades, possédé des armes à feu et éliminer des membres de gangs rivaux", tout ça depuis mars 2019. Des accusations très lourdes précisées dans un rapport bien à charge contre eux.

"Sheff G est devenu un membre éminent de gang et un élément central de notre enquête. Sheff G a utilisé une grande partie de l'argent qu'il gagnait [avec la musique] pour financer d'autres activités de gang. [...] Au lieu d'utiliser sa renommée et sa fortune pour son bien-être et celui de ses proches, nous attestons qu'il a utilisé cette renommée et cette fortune pour nourrir la violence des gangs à Brooklyn."

#BreakingNews Popular drill rappers Sheff G & Sleepy Hallow named by @BrooklynDA along with 30 others in major gang murder conspiracy case. Full story on #fox5ny News 5p ET @fox5ny pic.twitter.com/NTjdwdKowS — LISA EVERS (@LisaEvers) May 16, 2023

Sheff G était déjà derrière les barreaux depuis deux ans pour possession illégale d'armes à feu. Quant à Sleepy Hallow, il a été tout récemment libéré après avoir purgé une peine de huit mois. Ces nouvelles charges risquent donc d'alourdir leurs casiers judiciaires...