MC Solaar signe la BO du prochain "Transformers"

L'interprète de "Caroline" a créé une nouvelle chanson pour le prochain film.

Le old timer MC Solaar sera de retour avec un nouveau morceau, “Tout se transforme”, le 26 mai prochain. L’interprète de “Bouge de là” a accepté d’écrire la bande-originale du prochain volet de "Transformers". Et c'est Paramount qui l'a récemment annoncé dans un communiqué :

"Aucun artiste français n’aurait pu se fondre aussi bien dans la bande-originale du film réalisé par Steven Caple Jr. L’artiste aux cinq Victoires de la Musique a accepté d’écrire un morceau sur mesure pour Transformers : Rise of the Beasts".

“Transformer : Rise of the Beasts” est le septième volet du blockbuster réalisé par Steven Caple Jr. Le film sortira le 7 juin prochain. L’intrigue de ce nouvel épisode se déroule dans le New York des années 1994 au son du rap East Coast. Une date emblématique pour l’artiste aux cinq Victoires de la Musique puisqu’à l'époque, il a traversé les frontières et conquis les Etats-Unis en se faisant une place dans le cercle très fermé du hip-hop américain, où son album “Prose Combat” squattait les charts outre-Atlantique. Un titre qui fait écho au titre “Les temps changent” paru sur l’album “Paradisiaque” en 1997.

Le rappeur sénégalais n’est pas le seul à avoir annoncé sa participation. Anthony Ramos, star de la comédie musicale “D'où l'on vient”, est le héros de ce nouveau film. Le doublage français de “Transformers: Rise of the Beasts” est notamment assuré par le rappeur Mister V et la chanteuse Dorothée.

Pour découvrir le titre inédit "Tout se transforme", rendez-vous le 26 mai !