Lil Wayne considère qu'il est le GOAT

Le débat est lancé !

On le sait, Lil Wayne a une assez bonne estime de lui-même. Il nous l'a encore une fois prouvé très récemment, affirmant être le G.O.A.T. du rap US. C'est lors de l'un de ses derniers concerts à Los Angeles que le rappeur de 40 ans a pris la parole devant la foule pour effectuer cette courageuse affirmation. Et sans surprise, les spectateurs l'ont directement acclamé.

"Mesdames et messieurs, je me fous de ce que vous pensez regarder, mais vous regardez le meilleur rappeur vivant."

Ce n'est pas la première fois que Lil Wayne se présente comme étant le meilleur rappeur du monde. Il y a quelques mois déjà, Weezy affirmait être largement au-dessus de Jay-Z, qui est régulièrement cité comme le meilleur. Difficile de lui donner du tort, surtout quand d'autres artistes tiennent le même discours.

"Mec, qui est devant moi ? Est-ce que la liste inclue TOUT le hip-hop ? Genre, avant et après ? [...] Je peux vous le dire, je suis un put*** de numéro un. Tous ceux qui sont inscrits dans ce classement savent que je suis le numéro un. Allez leur demander."

En près de 30 ans de carrière, il est vrai que Lil Wayne cumule les succès et ce malgré les années qui passent. Et ce n'est pas près de se terminer, puisque le rappeur de la Nouvelle-Orléans ne devrait pas tarder à sortir le tant attendu "Tha Carter VI". En attendant, il est en ce moment en tournée aux Etats-Unis.