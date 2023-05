Rihanna & A$AP Rocky : leur fils RZA fête ses 1 ans !

Alors qu'ils vont bientôt avoir leur deuxième enfant, le couple partage des photos de famille avec leur premier fils.

Rihanna et A$AP Rocky ont récemment dévoilé un cliché de leur premier enfant. À l’occasion des 1 ans de leur boutchou, le couple star n’a pas pu s'empêcher de partager des photos de famille. Sur Instagram, samedi 13 mai, l'heureux papa a partagé une série de photos avec son premier-né, tout en confirmant le nom de leurs fils : RZA.

Pour rappel, il y a quelques jours, le Daily Mail avait annoncé que la chanteuse barbadienne et le rappeur américain avaient décidé de prénommer leur enfant : RZA Athelston Mayers. Un hommage au membre-fondateur du groupe de hip-hop new-yorkais, Wu-Tang Clan. Comme son papa lui-même prénommé à la naissance Rakim en l’honneur de l'artiste du même nom. Avec cette description, l'interprète de “L$D” donne enfin une réponse aux rumeurs !

Avant cette révélation, Riri et Asap avaient caché le nom du bébé pendant presque un an. Tout souriant, le petit RZA semble comblé tout comme ses parents et devrait très prochainement endosser le rôle de grand frère. En effet, la créatrice de Fenty Beauty attend son deuxième enfant. Et bien que la date d'accouchement n'ait pas été révélée, l'interprète de “Umbrella” arborait un ventre bien rebondi lors de sa prestation au Super Bowl en février, ce qui signifierait qu'elle était déjà enceinte depuis quelques mois. Et d’après les nouvelles rumeurs leur second bébé pourrait bien être une petite fille...