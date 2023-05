Gunna tease son retour

Il arrive !

Après avoir traversé une année particulièrement difficile, Gunna semble préparer son retour ! Alors qu'il supprimait hier toutes ses publications Instagram, il confirme aujourd'hui être "en route". Un nouveau signe qui nous confirme bien que le rappeur d'Atlanta est sur le point de sortir de la nouveauté, et ce n'est pas pour nous déplaire. Il n'en a en tout cas pas fallu plus aux internautes pour inonder le rappeur de mentions sur les réseaux sociaux, l'implorant presque de sortir un nouvel album au plus vite.

Gunna leaves message on a fan page

comment section planning a comeback

“I’m OTW 🅿️”



He’s dropping new music soon pic.twitter.com/93oE3nnuNs — DailyRapFacts (@DailyRapFacts) May 12, 2023

S'il faisait jusque là profil bas depuis sa sortie de prison, Gunna semble donc être enfin prêt à faire son retour sur le devant de la scène. Et d'après un extrait inédit récemment dévoilé, ce retour promet d'être une vraie réussite !

Pour rappel, Gunna a plaidé coupable dans toute l'affaire YSL, ce qui lui a permis de sortir plus tôt de prison. A plusieurs reprises, le rappeur d'Atlanta a assuré n'avoir balancé personne, renouvelant même son soutien à Young Thug. Les rumeurs autour de sa mésentente avec le label YSL continuent malgré tout de circuler. Aucune idée donc si ses nouvelles musiques sortiront sur le même label, ou si Gunna a depuis changé d'équipe.