Rihanna et A$AP Rocky révèlent prénom original de leur fils en hommange au Wu-Tang Clan

Un an après la naissance de leur fils, Riri et A$AP Rocky attendent déjà leur deuxième enfant.

Le prénom n'avait jamais été dévoilé.

Le Daily Mail a révélé le nom du premier enfant du couple emblématique, Rihanna et A$AP Rocky. Les deux chanteurs n'avaient encore jamais dévoilé le nom de leur fils. Mais le journal britannique a mené son enquête et a réussi à avoir accès à l'acte de naissance du jeune garçon. Ce document officiel précise qu'il est né à l'hôpital de Cedars-Sinai, à Los Angeles, à 10 h 58, le 13 mai 2022. La jolie Barbadienne et le rappeur ont décidé de prénommer leur enfant RZA Athelston Mayers. Ce serait un hommage au membre-fondateur du groupe de hip-hop new-yorkais, le Wu-Tang Clan. L'enfant des deux stars mondialement connues a déjà le hip-hop dans la peau à tout juste un an. En tout cas, celle qui a réuni plus de 118 millions de téléspectateurs pour son show au Superbowl est plus épanouie que jamais dans son rôle de mère. Récemment, la businesswoman à la tête de Fenty a été interrogé par le magazine Vogue Britannique, elle s'est confiée sur son rôle de mère, son couple et la relation fusionnelle que l'interprète de "Everyday" entretient avec son fils.

"Oh mon Dieu, c'est légendaire. C'est tout. Vous ne vous souvenez vraiment pas de la vie d'avant, c'est la chose la plus folle qui soit. Vous essayez littéralement de vous en souvenir - et il y a des photos de ma vie d'avant - mais les sentiments, les désirs, les choses que vous aimez, tout, vous ne vous y identifiez pas parce que vous ne vous permettez même pas mentalement d'aller aussi loin parce que... parce que ça n'a pas d'importance."

Le couple de stars qui attendent pour la deuxième fois un heureux événement semble plus épanoui que jamais.

"Nous sommes les meilleurs amis du monde avec un bébé. Nous devons être sur la même longueur d'onde, mais cela a toujours été le cas dans notre relation. Tout change quand on a un bébé, mais je ne dirais pas que ça n'a rien fait d'autre que de nous rapprocher."

La Flame entretient également une relation très profonde avec son fils, ce qui ne manque pas d'attendrir Rihanna.

"Je reste sur la touche quand ils sont ensemble. Je suis littéralement la fille qui essaie d'entrer dans le club des garçons et qui attend son tour. Il est obsédé par son père. Et moi, je me dis : 'Ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Leur lien est indéniable. Dès que Rocky le regarde dans les yeux, il s'enflamme. Tout ce qu'on dit sur les fils et les mères, c'est un mythe. Les fils et les pères, c'est de la folie. J'ai compris que la validation dont on a vraiment besoin en tant que garçon, c'est celle de son père."



Que de bonnes nouvelles, on a hâte de découvrir le prénom de leur second enfant.