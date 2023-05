Booba confirme qu'il n'a pas d'album prévu

Interviewé par SSP Sénégal suite à son concert à Dakar, Booba a confirmé qu'il n'était pas en train de travailler sur un onzième album. Deux ans après la sortie d"Ultra", le rappeur ne semble pas pressé de sortir un nouveau long-format.

"Ce n’est pas prévu. Mais je suis en studio, je fais des featurings, je fais des toplines pour d’autres artistes ou pour moi. Je travaille toujours. Comme un footballeur pro qui joue le dimanche avec les vieux (...) Je disais que j’allais mettre fin à ma carrière en termes d’album, confie-t-il, que je n’allais plus vraiment me concentrer à faire un album entier avec de la promo, mais plutôt me mettre en retrait et sortir un morceau de temps en temps si j’ai l’inspiration"