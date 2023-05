The Weeknd veut tuer son personnage de The Weeknd

On ne s'attendait pas à une telle nouvelle. En interview pour le magazine américain W, The Weeknd s'est confié sur l'avenir de sa carrière. Et il semblerait que le chanteur canadien prépare un changement assez radical. En effet, il explique sa volonté de "tuer" The Weeknd, sous-entendu tuer le personnage qu'il s'est créé au fil de ses albums.

"J'arrive à un moment où je me prépare à clore le chapitre The Weeknd. Je continuerai à faire de la musique, peut-être en tant qu'Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux toujours tuer The Weeknd. Et je le ferai. J'essaie définitivement de me débarrasser de ce personnage et de renaître. [...] L'album sur lequel je travaille actuellement sera probablement mon dernier en tant que The Weeknd. C'est quelque chose que je dois faire. En tant que The Weeknd, j'ai dit tout ce que je pouvais dire."