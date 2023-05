Chris Brown et Usher réconciliés ?

C'est tout comme.

Finalement, la bagarre entre Chris Brown et Usher n'était peut-être pas si grave que ça. Breezy est en tout cas apparu sur scène ce week-end à Las Vegas lors du festival Lovers & Friends 2023 organisé justement par Usher. Une manière de faire plaisir aux fans mais aussi, sûrement, de faire taire toutes les rumeurs autour de leur récente altercation.

En effet, alors que certains témoins de leur supposée bagarre affirmaient qu'Usher en était ressorti blessé, plusieurs photos et vidéos du festival ne montrent aucun trace de coup sur son visage. Au contraire, il a même l'air d'aller très bien ! Une preuve que comme tous les bons amis, Usher et Breezy connaissent eux aussi des petites embrouilles mais arrivent toujours à passer au-dessus et se réconcilier. C'est beau !

Par contre, si Chris Brown a résolu son beef avec Usher, il semblerait qu'il ait failli se battre avec quelqu'un d'autre. L'incident, filmé et relayé par TMZ, se serait déroulé pendant le show de Missy Elliott à ce fameux festival Lovers & Friends 2023. Sur la vidéo, on aperçoit Chris Brown visiblement très énervé, limite agressif. Alors qu'il s'approche d'un homme pour le confronter physiquement, d'autres personnes interviennent pour le retenir et l'empêcher de se battre. Comme quoi tout ce qu'il se passe à Vegas ne reste pas forcément toujours à Vegas...