Kanye West : sa nouvelle collection Yeezy inspirée par le nazisme?

Ça commence à faire beaucoup...

Kanye West continue de voler de bad buzz en bad buzz. Comme il a compris que l'opinion publique a tendance à s'enflammer à chaque fois que le mot "juif" et "nazisme" est utilisé (surtout quand c'est pour dire d'énormes bêtises), il continue d'appuyer là où ça fait mal, pour que les projecteurs restent braqués sur lui. Car de toutes façons, ça n'est plus grâce à la musique qu'il peut y arriver... On croyait pourtant qu'il en aurait fini avec ces polémiques après avoir déclaré qu'il "aimait à nouveau les juifs grâce à Jonah Hill dans "21 Jump Street".

Mais Kanye semble finalement toujours dans son trip. Le rappeur avait perdu un gros partenariat avec la plateforme de streaming Stem Player, au moment de ses premiers dérapages antisémites en interview. Depuis, la plateforme a toujours une dent contre lui et expose chacun de ses dérapages antisémites via leurs réseaux sociaux. Et cette fois, ils ont trouvé quelque chose de plutôt "étrange" lors de la saison 10 du Yeezy Fashion Show, qui a eu lieu en comité très restreint, une volonté du rappeur.

Ils ont notamment posté plusieurs photos en relevant des liens entre le design et le défilé de cette nouvelle collection de vêtements, et le nazisme, ainsi que le mouvement suprémaciste blanc. Des liens pas toujours évidents, même si il est vrai que tous ces mannequins au crâne rasé portant tous des t-shirts blancs avec des bougies peut rappeler certaines images vues lors des récents défilés de l'extrême droite suprémaciste aux USA.

Mais franchement, le lien est plutôt lointain, pas sûr que Kanye West puisse être inquiété pour ça. Et vous, qu'en pensez-vous, il y a un lien ou pas ? En revanche, son t-shirt récement porté pendant une scéance de shopping laisse moins de doutes...