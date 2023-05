Nouvelle École saison 2 : découvrez la liste des rappeurs participants

Et vous connaissez même déjà certains noms !

Alors que la deuxième saison de "Nouvelle École" approche, un nouveau teaser vient nous mettre l’eau à la bouche en y dévoilant les premiers candidats.

L’attente commence à être longue concernant la saison 2 de la série Netflix "Nouvelle École". Le 17 mai prochain, les fans du programme pourront suivre avec attention les nouveaux participants, potentiels futurs stars de demain. Comme pour la précédente édition, Niska, SCH et Shay seront les membres du jury et parcourront Paris, Marseille et Bruxelles à la recherche du successeur de Fresh. Si la liste des artistes guests de l’émission a été dévoilée il y a peu de temps, celle des candidats est aujourd’hui connue.

Le nouveau teaser partagé par Netflix a permis de connaître l’identité de certains participants. Comme l’ont notamment reporté nos confrères de Booska-P, une dizaine de noms, plus ou moins connus sont sortis du lot. Parmi eux, Slkrack (certainement celui avec le plus de notoriété), qui était d’ailleurs présent sur le dernier projet de SDM "Lien du 100", Josué, ou encore Coelho, (qui cumule déjà 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify). On pourra compter également sur la présence de Yuz Boy, Nayra, Lpee, Flash, Le Dark, Randy, Arka, Ledos, Vadek, Elso et Bayass.

L’annonce des candidats a fait son effet sur les réseaux sociaux. Si les commentaires sont nombreux, les critiques aussi. Quand certains sont heureux de retrouver certains artistes déjà connus du rap game, d’autres reprochent à Netflix de ne pas mettre en lumière des inconnus, au profit du buzz. Entre ça et les nombreuses critiques émises à l'encontre de Shay après l’annonce de son retour en tant que juré, la saison 2 de "Nouvelle École" s’annonce mouvementée !