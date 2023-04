Tupac : Juste avant sa mort, il évoquait une chose qui aurait pu lui porter "malheur"

Interviewé par Entertainement Tonight peu de temps avant son décès, Tupac avait comme le pressentiment qu'il devait s'éloigner du milieu du rap. En pleine promotion du film "Gridlock’d", le rappeur souhaitait également se rapprocher du cinéma pour se faire un nom dans le 7ème art. Au cours de cette entrevue, il a d'ailleurs évoqué une chose qui aurait pu lui porter malheur et qu'il craignait : parler trop tôt de ses projets sur grand écran de peur que ceux-ci ne se réalisent jamais. Des rêves qui ne verront finalement pas le jour puisque l'interprète du titre "California Love" a été assassiné quelques mois plus tard à seulement 25 ans.

"Faire évoluer mon image est mon but premier. Ce film [Gridlock’d] parle de l’amitié et de l’amitié dans sa forme inconditionnelle. J’ai fait ce film parce que c’était drôle, et je n’ai jamais eu l’occasion de montrer cette facette de moi. On a énormément de bonnes choses qui arrivent. Si j’en parle maintenant, j’ai peur que ça me porte malheur. Donnez-moi un mois que je boucle les derniers points et que je puisse l’annoncer. Je veux juste faire avancer les choses, travailler encore et encore. Je veux prendre mes distances avec la musique et m’impliquer dans le cinéma."