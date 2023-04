Michael Jackson : il aurait approuvé un clash contre Eminem

C'est une information assez surprenante. Invité du podcast The Gauds Show, l'ancien co-fondateur du magazine The Source, Benzino, affirme avoir un jour reçu un coup de téléphone de Michael Jackson. Tout est parti du clip d'Eminem pour son morceau "Just Lose It" dans lequel il se moque copieusement du King of Pop. Ce dernier n'avait à l'époque pas tout apprécié. Heureusement, il avait pu compter sur quelques soutiens et notamment celui de Benzino.

"Je vous le dis, Michael Jackson m'a appelé. Je connaissais Mike, je l'ai rencontré grâce à Teddy [Riley]. Il m'a appelé pour me remercier parce qu'Eminem l'avait clashé dans le clip de Just Lose It. [...] Je me souviens que son assistant me l'avait passé au téléphone, je me suis assis et je l'ai écouté parler. Il m'a remercié. [...] Et c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. [...] Mike évoquait l’industrie de la musique, et il se plaignait. Je ne l’oublierais jamais. J’étais arrivé à une période de ma vie ou je n’avais plus à répondre de rien à qui que ce soit. Tout ce que je disais était vrai. J’ai dit que les noirs avaient le hip-hop et qu’on avait réussi à faire en sorte que les blancs aiment ça aussi. Après ça, ils ont voulu donner aux blancs de la musique qu’ils pourraient acheter. Quand Eminem est arrivé, il n’a pas été traité comme les rappeurs noirs. Et je n’avais pas apprécié."