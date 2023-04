Booba : l'auteur du clip de "Gotham" raconte leur collaboration

C'est une histoire incroyable qui fait le tour des réseaux depuis quelques jours. Invité sur la chaîne Twitch de Kevin Tran (anciennement Le Rire Jaune), le dessinateur Malec est revenu sur son travail pour Booba sur son clip "Gotham". Tout est parti d'une video animée du morceau "Centurion" que Malec avait pu montrer à Booba via son duo de producteurs, les Twinsmatic. Agréablement surpris par le travail de Malec, B2O lui propose de réaliser le clip d'un autre de ses titres, "Gotham". Et la suite de l'histoire, racontée par Kevin Tran, est tout simplement hilarante.

"En animation, il y a beaucoup de phases de validation. Et j'ai cru comprendre qu'avec Booba, c'était très rapide. [...] Donc [Malec] lui envoie le story-board : "Salut Booba, voici le story-board du clip de "Gotham", tu valides ? Tu ne valides pas ? Comment ça se passe ? Est-ce qu’il y a des modifs ? N’hésite surtout pas à me les indiquer, je ferais en sorte que les équipes soient au courant". Il lui envoie un lien WeTransfer, solide, carré. Malec reçoit : "Nwar". Sans rien derrière."

Visiblement, Booba n'avait aucun commentaire à faire sur le story-board envoyé par Malec. Pourtant, dans le monde de l'animation, c'est une première étape cruciale qui amène souvent à de nombreuses modifications. Bref jusque là, on comprend que B2O était assez emballé. Deuxième étape, Malec lui envoie le color-script avec toutes les couleurs qu'il compte utiliser pour illustrer "Gotham". Et là encore, la réponse de Booba est assez énigmatique.

"Malec lui envoie : "Voilà on a vraiment travaillé les couleurs, ambiance sombre, ambiance terne, comme à Gotham tu vois !" et Booba lui répond avec un drapeau pirate."

Supposant à nouveau qu'il s'agit d'une validation de la part du Duc, Malec poursuit son travail. Et lorsqu'il lui envoie à nouveau ses avancées, Booba se contente de lui répondre... avec un emoji gorille. Hilares, Kevin et Malec retracent ensuite le moment où ce dernier envoie au rappeur la première version du clip, qui sera contre tout attente la version finale.

"A cette époque-là, ça faisait onze ans que Malec bossait dans l'anim, jamais on ne lui avait dit qu'une V1 était une version finale. [...] Donc le clip est fini, Malec envoie à Booba : "Voilà, un mois et demi qu'on travaille ensemble, vraiment belle collaboration, voici la V1 du clip". [...] Et là Booba répond : "Sanglant !""