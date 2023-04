Les Flammes : Le jury de cette cérémonie rap a enfin été dévoilé !

Les Flammes récompenseront les artistes du rap.

Le jury des Flammes a été dévoilé ! Prévue le 11 mai 2023 au théâtre du Châtelet à Paris, cette cérémonie de récompenses axées sur le rap, alternative aux Victoires de la Musique, sera présidée par 23 professionnels de l'industrie musicale (13 femmes et 10 hommes). Cette sélection a pour objectif de "donner une représentation équilibrée et honnête de l'industrie", précise Les Flammes sur son site. Parmi les jurés on peut retrouver plusieurs représentants de maisons de disques comme Oumar Samaké (SPKTAQLR), Antoine Guéna (Panenka Music), Pauline Duarte (Epic Records France), mais aussi des journalistes (Stéphanie Binet, Jean Morel...), des professionnels du spectacle (Hylda Gbenou, programmatrice du festival Solidays...), des professionnels de l'image (Leila Sy, Nathalie Canguilhem...) et des représentants d'institutions (Centre national de la musique, SACEM).

Découvrez les 23 membres du jury de la première cérémonie Les Flammes. pic.twitter.com/MAX7rirvBd — Les Flammes (@LesFlammes2023) April 24, 2023

"Le jury a participé aux votes de 16 des 21 catégories des Flammes. Pour garantir la pluralité d'avis sur le long terme, aucun.e juré.e de l'édition 2023 ne sera dans le jury de l'édition 2024 des Flammes." a précisé le site des Flammes.

Différentes catégories seront récompensées tout au long de l'émission notamment l'album rap de l'année, l'album de nouvelle pop de l'année, le feat de l'année, le meilleur morceau RnB, le meilleur morceau d'inspiration afro, la catégorie artiste masculin / artiste féminine de l'année, la révélation de l'année. Les compositeurs et les réalisateurs de clips seront eux aussi récompensés, tout comme le concert et la cover de l'année.

Retrouvez-ci-dessous tous les artistes nommés selon les différentes catégories :

LA FLAMME SPOTIFY DE L'ALBUM DE L'ANNÉE

Dinos - "Hiver À Paris"

Gazo - "KMT"

Tiakola - "Mélo"



LA FLAMME DE L'ALBUM NOUVELLE POP DE L'ANNÉE

Disiz - "L'Amour"

Stromae - "Multitude"

Tiakola - "Mélo"



LA FLAMME DU FEATURING DE L'ANNÉE

Disiz ft. Damso - "Rencontre"

Gazo ft. Damso - "Bodies"

Tiakola ft. Hamza - "Atasanté"



LA FLAMME DE L’ALBUM RAP DE L'ANNÉE

Dinos - "Hiver À Paris"

Gazo - "KMT"

SDM - "Liens du 100"



LA FLAMME DU MORCEAU R&B DE L'ANNÉE

MADEINPARIS ft. Luidji - "Pornstar Martini"

Ronisia ft. Tiakola - "Comme Moi"

Tiakola ft. Hamza - "Atasanté"



LA FLAMME DU MORCEAU AFRO OU D'INSPIRATION AFRO DE L'ANNÉE

SDM ft. Tiakola - "Redescends"

Tiakola - "Soza"

Vacra - "Tiki Taka"



LA FLAMME DE L'ARTISTE FÉMININE DE L'ANNÉE

Aya Nakamura

Lala &ce

Ronisia



LA FLAMME DE L'ARTISTE MASCULIN DE L'ANNÉE

Dinos

Gazo

Tiakola



LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION FÉMININE DE L'ANNÉE

mademoiselle lou

Maureen

Ronisia



LA FLAMME DE LA RÉVÉLATION MASCULINE DE L'ANNÉE

Kerchak

So La Lune

Werenoi



LA FLAMME DU COMPOSITEUR DE L'ANNÉE

Flem

Shiruken Music

Tarik Azzouz



LA FLAMME DU CLIP DE L'ANNÉE

Disiz ft. Damso - "Rencontre" (Clip réalisé par Yagooz, produit par SUBLIME)

Josman - "Intro" (Clip réalisé par Marius Gonzalez, produit par Solab)

Shay - "DA" (Clip réalisé par Guillaume Doubet, produit par PELICAN PARIS)



LA FLAMME DU CONCERT DE L'ANNÉE

Booba - Stade de France (produit par Arachnée Productions & Tallac Records)

Damso - Accor Arena (produit par Yuma Productions & The Vie)

Laylow - Accor Arena (produit par Pedro Booking)



LA FLAMME DE LA COVER D’ALBUM DE L'ANNÉE

Disiz - "L’Amour" (Cover par Delphine Migueres et Rægular)

Josman - "M.A.N. (Black Roses & Lost Feelings)" (Cover par Dorian Feraud et Marius Gonzalez)

Prince Waly - "Moussa" (Cover par Fifou)