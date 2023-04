Post Malone bat un record de disques de diamant !

Et entre dans l’histoire du rap américain.

En certifiant single de diamant trois de ses titres, Post Malone franchit un nouveau palier et est désormais le rappeur avec le plus de singles de diamant de l’histoire de la musique américaine.

Si les exploits et les records d’artistes comme Drake ou encore Eminem sont régulièrement mis en avant, Posty (plus discret) laisse lui aussi une trace indélébile sur le rap us. En effet, le rappeur a eu une année 2022 particulièrement prolifique et a enchaîné les certifications. Par exemple, son morceau "Psycho" a été certifié 14 fois platine, 10 pour les titres "Congratulations" et "White Iverson", 8 fois platine pour "Wow" et 6 pour "Go Flex". Sans parler du record historique de sa collaboration avec Swae Lee sur "Sunflower". Les certif’ pleuvent sur Post Malone !

Le jeudi 20 avril, Chart Data a dévoilé une nouvelle donnée qui vient confirmer le statut du rappeur. Selon la RIAA (pour Recording Industry Association of America), les trois dernières certifications de l’artiste changent la donne. Les morceaux "I Fall Apart", "Better now" et "Circles" ont été certifiés single de diamant et en conséquence, l’interprète de "Chemical" détient désormais 8 singles de diamant, un record historique. Ces derniers s’ajoutent donc à "Rockstar", "Sunflower", "White Iverson", "Psycho" et "Congratulations". Qu’il écrive ses textes sur les toilettes ou pas, qu’il continue à faire ce qu’il fait, car ça fonctionne très bien.

Bravo Post Malone !