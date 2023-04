R. Kelly : ses avocats font appel de sa condamnation à New York

Les avocats de R. Kelly demandent un nouveau procès ou l'annulation pure et simple de la condamnation.

Un retournement de situation inédit est en cours dans l'affaire judiciaire concernant R. Kelly. Les avocats du chanteur de RnB ont officiellement déposé un recours dans son affaire de crimes sexuels à New York, estimant qu'il a été condamné à tort. Ces derniers estiment que la décision juridique de le condamner pour neuf chefs d'accusation fédéraux de RICO (Organisation influencée par le racket et la corruption) et de délits d'inconduite sexuelle ainsi que de trafic d'êtres humains en 2021 devrait être annulée, selon des documents juridiques obtenus par TMZ mercredi, dévoilés le 19 avril 2023.

Ses avocats affirment que le juge ne s'est pas acquitté de la "charge de la preuve" nécessaire pour le condamner à 30 ans de prison. R. Kelly a également fait part de ses griefs concernant la sélection du jury et les preuves qui ont pu être utilisées contre lui dans la salle d'audience, ce qui, selon lui, l'a empêché de bénéficier d'un procès équitable.

Ils affirment ainsi que quatre jurés ont préjugé de la culpabilité de R. Kelly et que deux d'entre eux n'auraient pas dû être sélectionnés puisqu'ils ont regardé la série documentaire "Surviving R. Kelly", diffusée sur Lifetime. Les réponses aux accusations comprennent également des affirmations selon lesquelles les femmes prétendument préparées étaient majeures au moment de leur relation avec Kelly et que certaines ont menti sur leur âge, de sorte qu'il ne savait pas si elles étaient plus jeunes que ce qu'il avait déclaré. En ce qui concerne les preuves, l'équipe d'avocats de R Kelly, dirigée par Jennifer Bonjean, estime que des informations telles que son activité dans la chambre à coucher, ses préférences sexuelles et ses antécédents de MST n'auraient pas dû être prises en compte dans l'affaire.

R. Kelly et ses avocats demandent au minimum un nouveau procès ou l'annulation pure et simple de la condamnation. Il purge actuellement une peine de 30 ans dans cette affaire.

Pour rappel, cette affaire est distincte de la seconde affaire fédérale d'agression sexuelle dans laquelle R. Kelly a été condamné à 20 ans de prison par un juge de l'Illinois en février 2023. Un grand jury avait reconnu le natif de Chicago coupable de six des treize chefs d'accusation fédéraux, dont trois pour pornographie enfantine, pour avoir abusé sexuellement de quatre filles, dont trois étaient mineures. Le jury a également reconnu l'artiste coupable d'avoir réalisé trois vidéos de lui en train d'agresser sexuellement sa filleule de 14 ans, ce qui a entraîné trois autres chefs d'accusation pour production de vidéos à caractère sexuel avec une personne mineure. En outre, l'interprète du titre "I Believe I Can Fly" a été condamné à verser à l'une des victimes 42 000 dollars de dédommagement pour couvrir ses frais de thérapie.