Jul et Heuss l'Enfoiré sortent une version sped up de "Moulaga"

S'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer au rap français, c'est qu'il attentif aux tendances et qu'il sait réagir super vite. La preuve avec Jul et Heuss L'Enfoiré. En tendance sur les réseaux dans toute l'Europe avec leur morceau datant de 2019, "Moulaga", ils viennent de l'adapter pour TikTok en sortant une version sped up du morceau, c'est-à-dire une version accélérée qui se prête particulièrement à son utilisation sur l'application. Le système est assez simple. Pas besoin de reposer le morceau, il suffit juste d'en accélérer le BPM, comme si on l'écoutait en avance rapide en quelque sorte...

Déjà survitaminé, le morceau prend une ampleur encore plus importante avec cette nouvelle vitesse, de quoi garantir et continuer sa nouvelle vie sur les réseaux, notamment sur TikTok. Si vous aviez un doute, sachez qu'une version speed up non officielle du titre comptait déjà plus d'un million de vues sur le réseau. Difficile dès lors pour les deux artistes de passer à côté, d'autant que ce titre est ressorti des limbes et est devenu connu à l'international grâce à TikTok. Pourquoi dès lors se priver de l'exploiter encore un peu plus ?