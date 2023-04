6ix9ine profite de son buzz pour sortir un nouveau clip

C'est bête à dire mais la bagarre dans laquelle il a été impliqué lui a fait du bien.

6ix9ine est revenu dans l'actualité "grâce" à son passage à tabac dans les vestiaires d'une salle de sport. Profitant du buzz (qu'il est accusé d'avoir lui-même provoqué), il sort déjà son deuxième morceau depuis son altercation. Après "Bori" qui compte quand même 22 millions de vues au moment où ces lignes sont écrites, le rappeur coloré balance aujourd'hui "Wapae" dont le clip a été tournée en Ouganda et sur lequel apparaissent également Angel Dior, Lenier et Bulin 47. A peine 48h après sa sortie, la vidéo compte déjà plus d'un million de vues sur YouTube.

Un succès que 6ix9ine n'a pas manqué de remarquer dans une de ses publications. Il a aussi expliqué qu'il comptait donner une nouvelle orientation à sa musique.

"J'ai décidé de me lancer sur le marché latin parce que 1. je suis d'origine latine et 2. Ce n'est pas la raison principale mais, en 2020, j'ai signé un contrat de 3 000 000 dollars pour un album latino que je n'ai jamais livré. Mais je ne m'attendais pas à recevoir le soutien que vous m'avez apporté. Je veux vous dire merci et je vous aime !"