Maes se moque des chiffres de streaming de Booba

Maes a ridiculisé les chiffres de streaming de Booba sur Instagram.

Booba ne fait pas partie du Top 10 des 50 rappeurs les plus streamés sur Spotify depuis le début d'année 2023. Une information qu'a souhaité souligner Maes, histoire de bien narguer son rival. Côté chiffres, le Duc est effectivement moins bien placé que le rappeur Sevranais puisqu'il figure à la 19ème place. De son côté, Maes est à la 5ème place du classement. Un écart qui a fait beaucoup rire l’auteur d"Omerta" et qu'il a souhaité partager dans sa story Instagram. "Where is Tic Tac" a-t-il écrit en légende du classement pour interpeller l'interprète du titre "OKLM" dont le dernier album "Ultra" date de 2021.

Pour rappel, Tic Tac était le premier nom de scène de Booba dans les années 90. "Le rappeur n’a pas tout le temps porté le nom de Booba. Tic-Tac était Son premier surnom. C’est pour rendre hommage à un de ses cousins sénégalais Boubacar qu’il a pris le surnom de Booba. Tictac, la plus grande supercherie du rap français" avait ainsi souligné Maes sur Instagram.

Parmi les premières places de ce classement qui comptabilise les chiffres cumulés des mois de janvier, février et mars, on retrouve Jul qui occupe la première place avec 375 millions d’écoutes. Il est suivi de Ninho deuxième avec 333 millions de streams. Enfin, Damso est sur la dernière marche du podium avec 226 millions d’écoutes. Dans ce top, on retrouve également Tiakola (4ème), Gazo (5ème), le groupe PNL (6ème) qui a sorti son dernier album l’album "Deux Frères" en 2019, Hamza (7ème), Niska (8ème)et le duo Djadja & Dinaz (10ème).

Il aurait pu en rester là, mais Maes a réitéré ses provocations envers le Duc le 16 avril 2023. En story Instagram, il a partagé un message privé parlant de Booba et indiquant avec humour qu'il aurait posé une main courante contre lui. "Yaffa il a fait une main courante sur toi MDR" peut-on lire. "Quand la peur te gagne..." a répondu Maes ajoutant le hashtag : "#Boobabalance".

On attend la réponse du Duc avec impatience...