Snoop Dogg revient sur ses relations avec Tupac

Même des dizaines d'années après la disparition de Tupac, Snoop Dogg a toujours de nouvelles anecdotes à raconter. Invité chez Big Boy pour une interview "Untold Stories", le rappeur de Long Beach est justement revenu sur sa relation avec Pac, qui n'a en réalité pas toujours été simple. Snoop raconte ainsi qu'une semaine avant l'assassinat de Tupac, les deux étaient en très bons termes, mais pas très longtemps.

"Mec, je dirais qu'une semaine avant sa mort, nous étions les meilleurs amis. Mais deux jours avant sa mort, je ne pensais pas qu'il m'aimait. Parce que nous étions à New-York et il s'était passé quelque chose. Les gars de New-York m'ont tiré dessus et m'ont fait toutes sorties de conneries, les pires conneries auxquelles vous puissiez penser et je leur ai pardonné. Ensuite, on m'a demandé ce que je pensais de Puffy et Biggie. J'étais genre "Je les aime bien, je veux faire de la musique avec eux". Et Tupac n'a pas apprécié."