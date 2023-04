Quavo promet de mettre "toutes ses émotions" dans son nouvel album

Cette mise à jour intervient quelques semaines après que Quavo ait sorti son single "Greatness", qui a répondu à plusieurs questions des fans concernant les Migos notamment. Il dit notamment que même s'il chérit le temps qu'il a passé avec Offset et TakeOff, il dit aussi ce temps est révolu et que le groupe ne reviendra jamais.

“Never forget that the Migos amazin’/ Look at the ice and the knots in my pants, you know that them young n-ggas made it/Came in, swept the game like a storm with the muthafucking flow, n-gga, Take did that/ So don’t ask about the group, he gone, we gone, young n-gga it can’t come back, damn!”