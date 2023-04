Booba : quand il emmène Bramsito faire du shopping...

A l'occasion de la sortie de son album "Enchanté" fin mars, Bramsito est en mode promo. De passage chez Rapelite, l'artiste en a profité pour livrer quelques anecdotes sur sa carrière. Bramsito est entre autres revenu sur les coulisses du tournage de son clip avec Booba pour le morceau "Sale Mood", un morceau aujourd'hui certifié single de diamant. Le chanteur raconte notamment la séance shopping ayant précédé le tournage, durant laquelle B2O a bien régaler son poulain de l'époque.

"On va à Miami et Booba était pas trop sûr de la styliste. Il me dit "Viens on va acheter des lunettes", donc on part. Moi tu connais, j'ai la notion de l'oseille quand même, je vais voir dans les lunettes à 100 euros, je fais attention. Et [Booba] dit à mon reuf "Mais il va où lui ? Viens voir, prend celles-la". Je vois c'est des lunettes Cartier. Il me dit "Bah ouais t'es là tu dis "Je suis en lunettes Cartier", mais au final t'es pas prêt". Je vois le prix... 3 000 balles ! Je suis gêné un peu... mais il me prend la paire."