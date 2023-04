Drake était la cible du diss-track "This is America" de Donald Glover

C'était l'idée de base du morceau.

Près de cinq ans après sa sortie, Childish Gambino vient de nous faire des révélations assez intéressantes sur son morceau "This is America". Un titre qui avait rapidement obtenu un succès commercial et d'estime, remportant en 2019 le Grammy Award de la chanson de l'année. Une incroyable performance réalisée grâce à ses paroles dénonciatrices et son clip provocateur, abordant les délicats sujets des violences policières, de l'injustice sociale et raciale ou encore des armes à feu aux Etats-Unis.

Pourtant, ce morceau avait failli prendre une tout autre forme, comme l'explique Childish Gambino dans une récente interview pour GQ. Le rappeur d'Atlanta raconte en effet qu'il souhaitait à la base faire de "This is America" un diss-track contre Drake.

"J'ai eu l'idée trois ans auparavant. Je l'ai partagé à Hiro [Murai, le réalisateur du clip], et il était d'accord pour faire ça. L'idée de la chanson a vraiment commencé pour une blague. Pour être honnête, "This is America", c'est la seule ligne qu'on avait. [...] Mais après, je me suis dit que le son était bien plus fort que ça. Donc j'ai changé d'idée."

Il faut dire que Donald Glover et Drake n'ont pas toujours été de très bons amis. Leur embrouille avait débuté en 2014, après que Gambino ait déclaré sur scène être un meilleur rappeur que Kendrick Lamar, Schoolboy Q et Drake réunis. Des propos osés qui n'avaient pas du tout plu au rappeur canadien. En revanche depuis, les deux rappeurs semblent s'être plus ou moins réconciliés, même si l'on se demande bien ce que pense Drake de cette nouvelle révélation sur "This is America"...