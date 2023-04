Victor Thompson est la prochaine sensation en provenance du Nigéria

Il va profiter de la puissance de la plateforme NWE.

NWE met en lumière la culture africaine dans le monde entier à travers la danse, la mode, l'humour et l'art. Leur plate-forme en croissance rapide compte près de 4 millions d'abonnés, y compris des créateurs de tendances et des visionnaires de la musique et du divertissement du monde entier. La prochaine étape naturelle pour le groupe NWE était de s'étendre à la production musicale, en lançant son label musical NWE WORLDWIDE.

NWE est un compte Instagram très puissant en Afrique. C'est même une plateforme d'influence tellement forte que c'est devenu un label s'est allié avec The Orchard pour le lancement de NWE WORLDWIDE. L'accord de distribution de NWE WORLDWIDE avec The Orchard précise qu'ils soutiendront leurs artistes dans leur pays d'origine et au-delà. La première signature du label, l'artiste Jay Hover, a sorti son single "One Leg" aux États-Unis via Epic Records le 2 juin, avec des sorties successives distribuées ensuite dans le monde entier.

Parmi les autres noms que l'on retrouve chez NWE, on note celui d'un jeune chanteur de 18 ans, le Burundais Theecember et Sikiboi, un artiste étonnant qui nous vient du Nigeria

En France, les artistes NWE seront distribués par Epic Records, un des labels de Sony Music. Et l'un des premiers artistes sur lequel ils travaillent s'appelle Victor Thompson. C'est un chanteur et auteur-compositeur nigérian né à Lagos qui a participé à l'émission "The Voice" dans son pays. Le titre par lequel il s'est fait connaître est "This Year (Blessings)" sorti en janvier 2023. Depuis, il est devenu un trend sur TikTok et a atteint la première place du top Shazam France.