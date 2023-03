Luv Resval : son album posthume annoncé par sa famille

C'est une grande annonce qui a été faite par la famille de Luv Resval sur Instagram. Avant son décès, le jeune rappeur travaillait sur son deuxième opus qui aurait dû sortir en fin d'année 2022. Evidemment repoussé, il est toujours dans les tuyaux et devrait finalement sortir incessamment, les proches de l'artistes expliquant travailler sur "les dernières finitions". Dans ce message lourd de sens, il est auss indiqué que Luv Resval a clippé certains morceaux au Canada pour ce qui sera, en quelque sorte, son testament musical.

Nous mesurons l’impatience des fans à écouter la musique de Luv Resval. Le départ brutal de l’artiste nous a plongé dans une douleur immense et nous a bouleversé. Nous traversons une très grande tristesse. Comme annoncé par Luv en septembre 2022, la sortie de son second album devait intervenir initialement en fin d’année dernière. Il a enregistré tous les sons et posé sa voix, tourné des clips au Canada juste avant de nous quitter. Nous travaillons sur les dernières finitions de ces projets et la sortie du second album est très proche. La famille veut respecter la mémoire de son enfant et frère et faire en sorte que ce second album corresponde à ce que Luv Resval aimait.

Le temps est proche ou vous serez émerveillés par son second album. Soyez patients quelque temps et vous ne serez pas déçus par cet artiste qui aimait et respectait son public.

La famille de Luv.