50 Cent clashe à nouveau Ja Rule

50 Cent a affirmé avoir enlevé la malédiction de Ja Rule sur les Minnesota Timberwolves.

Cette fois, 50 Cent pourrait bien avoir conjuré le sort. Sur Instagram, l'interprète de "Candy Shop" a juré d'avoir enlevé la malédiction lancée par Ja Rule sur l'équipe des Minnesota Timberwolves. Le 30 mars 2023, le boss de G-Unit a ainsi partagé une vidéo dans laquelle il se promène dans les vestiaires de l'équipe au Target Center. Tel un messager, il indique à la fin de sa vidéo avoir ôté la malédiction qui se trouvait sur les joueurs de NBA lancée par Ja-Rule il y a quatre ans.

"Nous avions une malédiction ! Quelqu'un a merdé et a laissé Ja Rule se produire à la mi-temps (...) Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever la malédiction !". Un clip de la performance du rappeur Murder Inc. est ensuite projeté sur l'un des écrans d'ordinateurs situé dans le bureau des T-Wolves. On entend ensuite un audio du joueur de foot us Shannon Sharpe disant : "Skip, c'est peut-être pire que ce que j'ai vu : "Skip, c'est peut-être pire que le Fyre Festival" (faisant ainsi référence au festival de musique cofondé par Ja Rule.)

Cette blague de 50 Cent évoque effectivement la "malédiction" lancée par Ja Rule après qu'il ait été critiqué pour sa performance à la mi-temps du match opposant l'équipe NBA du Minnesota aux Bucks à Milwaukee en 2019. "Tu viens de te porter la poisse en parlant à DIEU de cette façon... tu es maudit maintenant !!!", avait-il écrit en réponse à un internaute ayant insulté son rap, "Vous ne gagnerez pas de championnat pendant les 30 prochaines années... Et KAT s'en va !!! Excusez-vous et je lèverai la malédiction !!! Le baiser de la mort...".

Reste à savoir si 50 Cent a effectivement réussi à conjurer le "mauvais sort" sur les Minnesota Timberwolves...