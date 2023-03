La Fouine affirme ne pas connaître le tube "Bande organisée"

La Fouine a confié ne jamais avoir écouté le titre de Jul sorti en 2020.

La Fouine à contresens ! Invité à deviner les paroles de morceaux de rap pendant une interview, Laouni a affirmé ne pas connaître le titre "Bande organisée" interprété par Jul, Kofs, SCH, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. Un sacrilège pour le journaliste en face de lui qui était littéralement choqué que le rappeur n'ait jamais entendu ce son. Une vidéo qui a déjà fait le tour de la Toile dans laquelle on découvre l'artiste originaire de Trappes semble totalement perdu en écoutant ce tube sorti en 2020. "Je connais pas. Première fois que j’entends" indique le rappeur juste après avoir écouté les premières notes de la musique et les paroles de SCH : "Oui, ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils m’ont raté".

Sorti en 2020, le titre de Jul a pourtant cumulé près de 216 millions d'écoutes sur Spotify et son clip recense plus de 450 000 millions de vues sur YouTube. Pour rappel, La Fouine s'est exilé à Las Vegas depuis quelques années et vit entre le Maroc et les Etats-Unis où il n'a sûrement pas pu écouter ce son.

Récemment, l'interprète du titre "Quand je partirai" s'est fait remarquer pour son freestyle qui a fait le buzz sur la radio Générations Hip-Hop Soul Radio ainsi que sur son tweet visant le gouvernement après l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3. "Le 49.3 commence là ou la démocratie s’arrête !!!" avait tweeté Fouiny Baby.

Côté musique, le rappeur a sorti son dernier album "XXI" en 2021. Peut-être un nouvel opus pourrait bientôt faire son apparition dans les bacs ?