Jay-Z demanderait 250 000 $ par featuring selon Joe Budden

Pas étonnant qu'il soit l'artiste le plus fortuné du monde.

Il y a maintenant 20 ans, Joe Budden sortait l'un des singles le plus populaire de sa carrière, "Pump It Up". Pour répondre au succès de ce titre, un remix avait été à l'époque envisagé avec Jay-Z. Une idée qui n'a finalement pas aboutie pour une simple et bonne raison : Hov lui aurait réclamé 250.000 dollars pour sa participation. C'est en tout cas ce qu'affirment les rumeurs depuis plusieurs années maintenant. Depuis, ni Jay-Z, ni Joe Budden n'a démenti ou confirmé.

Invité du podcast Drink Champs, Joe Budden est revenu sur toute cette histoire. Et encore une fois, il s'est montré très mystérieux...

"C'est une rumeur. Je ne lui ai pas demandé personnellement, je ne pouvais pas lui parler personnellement. [...] Je sais juste que je n'avais pas 250 000 dollars."

Joe Budden raconte en fait que c'est Skane, l'un des responsables de son label, qui aurait fait la demande à Jay-Z. Il n'aurait donc jamais été intégré à toutes les négociations et ne peut donc confirmer si cette rumeur est vraie ou non. En revanche, le montant ne lui paraît pas si abusé que ça, surtout vu l'énorme succès que Jay-Z avait à cette époque.

"Je ne pense pas que ce soit un gros montant. Je pense que c'était son prix. [...] J'étais super jeune à ce moment-là. Je n'étais pas en studio quand [Jay-Z et Skane] ont eu cette conversation. Je pensais malgré tout que ça se ferait."

Ce n'est donc pas aujourd'hui qu'on aura la réponse à toute cette rumeur, qui semble vouée à rester pour toujours l'un des secrets les mieux gardés du rap américain...