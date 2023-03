Gims parle de la fin de la Sexion d'Assaut et accuse Dawala

Il est revenu très en détail sur la manière dont ça fonctionnait.

Si Gims est aujourd'hui un des artistes les plus connus de France, et un de ceux qui vendent le plus de disques, c'est en grande partie grâce au succès fulgurant qu'il a connu avec la Sexion d'Assaut. Le groupe Parisien, dans lequel on pouvait aussi retrouver Black M, Lefa et d'autres, a marqué le rap FR des années 2000/2010, notamment grâce à "L'école des Points Vitaux", album rempli de morceaux qui ont cartonné. Mais alors, pourquoi arrêter l'aventure en groupe aussi subitement ? Gims a une réponse claire : à cause de Dawala.

Cela fait d'ailleurs plusieurs années que Gims accuse l'ancien producteur du groupe d'avoir arnaqué la Sexion, mais il n'avait jamais expliqué les raisons en détail. En interview pour "Oui Hustle", le chanteur a cette fois été beaucoup plus explicite : "Les poches n'étaient pas remplies. Je chantais "Désolé" j'étais en club, je prenais 200 euros. [...] Je faisais Paris-Quimper en viano [un van Mercedes], pour aller me chercher mes 250 euros. Et je le faisais parce que je n'avais pas le choix [...] Les gens me voyaient à la télé, ils pensaient que j'étais déjà millionnaire. J'ai fait le Zénith de Paris, j'ai pris 900 euros", affirme Gims.

Le rappeur explique que c'est à cause de tous ces conflits que les tensions ont commencé à monter, et que c'est Dawala qui aurait monté la tête aux autres membres de la Sexion pour pousser Gims au départ : "Dawala a jeté un poison donc j'étais vu comme le mouton noir, donc j'ai dû partir, me forger et monter mon équipe. Je n'ai pas eu le choix, en fait". On comprend également mieux pourquoi le groupe n'a pas sorti d'album ni fait de come-back tant attendu par les fans.