Gims prépare un concert géant avec Ninho, Damso et Koba LaD

Un projet de grande ampleur et qui tient particulièrement à coeur du rappeur. Interviewé dans l'émission "Oui Hustle" le 23 mars 2023 sur YouTube, Gims a annoncé vouloir organiser un énorme concert à la Défense Arena dans lequel il inviterait de nombreuses personnalités afin de recueillir des fonds pour le Congo. Face à Chairman, il explique les dessous de ce gigantesque show caritatif.

"Moi ce que je voulais faire c’est un gros concert à la Défense Arena. En fin d’année où tous les fonds sont reversés pour le Congo. Avec tous les artistes de la scène française, congolaise, belge aussi. T’imagines le concert à l’U Arena? 40 000 personnes. Chacun arrive fait 2-3 titres. Avec une scène aux couleurs du Congo etc... On fait venir à un moment le médecin Mukwege. Il dit un petit mot. On enchaîne le show derrière. T’as Ninho qui rentre, boum, Koba LaD, Damso. T’imagines le spectacle. Ça va être fou. Moi j’aimerais bien faire ça. J’en ai parlé à Laurent Bouneau et il est totalement chaud. [...] Enfin c’est une exclu que je te balance [...] J’aimerais bien le faire pour la fin de l’année [...] Ça va être un challenge d’appeler tout le monde, de caler tout le monde. Mais c’est pour le Congo." a expliqué le rappeur.