Zola raconte les coulisses de son feat avec Damso : "Je voulais faire du crade"

Le nouvel album de Zola, "Diamant du bled" est d’ores et déjà un immense succès. Mais, s'il y a un titre qui ressort de ce projet, c'est évidemment, "Coeur de ice" son gros featuring avec Damso. Interrogé à ce sujet dans le format "Jour de sortie" de Deezer par Narjes Bahhar pour Deezer, le rappeur a reconnu qu'il ne voulait pas faire dans la dentelle quand il a lancé l'invitation à son homologue belge. Il explique aussi que tout s'est fait très simplement entre leurs deux managers, Nosky de son côté et Ritchie Santos pour le Dems.

"Je voulais qu’on fasse un son. Surtout, je voulais essayer de le ramener dans mon univers. Ou autrement dit dans ce qu’il faisait un peu plus avant. Je voulais pas faire de mélo, de chansonnette, je voulais faire du crade. Il a des paroles terriblement sombres. J’aurais pu le ramener sur une mélo avec de l’autotune, une guitare, penser à ma certif. Mais je m’en bats les couilles. Je veux juste faire du bon morceau. Et les artistes que j’écoute ou que j’ai écouté, c’est un honneur pour moi de pouvoir les ramener sur mon projet et de faire de la musique avec eux."