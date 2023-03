Slaughterhouse : Joe Budden reconnaît qu'il a précipité la fin du groupe

Il lui a fallu du temps mais Joe Budden a expliqué les raisons qui ont conduit à la dissolution de son ancien groupe, Slaughterhouse, et il a finalement admis qu'il en était la cause et que tout était de sa faute (ou presque). C'est ce qu'il a dit dans un extrait du prochain épisode de "Drink Champs" dont il est l'invité. A N.O.R.E. et DJ EFN, le natif du New Jersey explique :

Lorsque DJ EFN lui a demandé de clarifier la déclaration, il a admis qu'il était la raison pour laquelle le groupe a splitté : "oui, c'était moi". On ne sait pas si Budden est sincère dans son aveu, mais ses déclarations devraient certainement faire sensation, si elles sont vraies...

Slaughterhouse – qui comprenait Joe Budden, Joell Ortiz, KXNG Crooked et Royce Da 5'9″ – s'est formé en 2008 et a sorti deux albums studio. Le premier album, éponyme, est sorti en 2009 et "Welcome To: Our House" a suivi trois ans plus tard.

En avril 2018, KXNG Crooked a annoncé via Instagram qu'il quittait Slaughterhouse, mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de rancune à propos de son départ. En 2022, lui et Ortiz se sont lancés seuls et ont sorti un EP collaboratif intitulé The Rise and Fall of Slaughterhouse", une suite de leur EP "H.A.R.D." de 2020. Royce et Budden ont publiquement désapprouvé le projet. Peu de temps après cette passe d'armes,

Crooked était l'invité de "The Bootleg Kev Podcast" et a soutenu que Royce n'était pas honnête à propos de ce qui s'était passé. Il a également suggéré que Budden était à blâmer pour le retard dans la sortie de nouveaux titres du groupe car il avait un contrat avec un autre label ce qui a poussé Eminem et Shady Records à mettre le groupe sur pause le temps de résoudre les soucis administratifs. Cela a mis une mauvaise ambiance dans le groupe et cela a marqué le début de la fin.