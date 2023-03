Damso classe tous ses feats à la première place des charts !

Damso vient d'enregistrer son cinquième featuring n°1 du top streaming en un an.

Damso explose tous les scores et ses collaborations valent de l'or ! Vendredi 20 mars 2023, le rappeur Bruxellois a réussi à hisser son single "Coeur de Ice" en feat avec Zola à la première place du top 200 Spotify France générant au total 816.000 streams (soit près de deux fois plus que la seconde place). Mais ce n'est pas tout. Recordman des chiffres, celui qui a débuté sa carrière avec la mixtape "Salle d'attente" a propulsé quatre autres featurings à la tête du classement du Top Streaming depuis mars 2022 : “Rencontre” avec Disiz, “Dégaine” avec Aya Nakamura, “BODIES” avec Gazo et enfin “Nocif” avec Hamza. Clairement, là où Damso passe, la concurrence trépasse.

📈 DAMSO vient d'enregistrer son 5e n°1 du top streaming en un an, tous en featuring :



▫️ “Rencontre” avec Disiz

▫️ “Dégaine” avec Aya Nakamura

▫️ “BODIES” avec Gazo

▫️ “Nocif” avec Hamza

▫️ “COEUR DE ICE” avec Zola



Redoutable 🔥 pic.twitter.com/m4iL2uJcYJ — Interlude (@interludefrance) March 20, 2023

Si son dernier album "QALF Infinity" est sorti en avril 2021 et que les fans attendent avec impatience un nouvel opus, Damso n'en est pas moins généreux en featurings. Depuis 2022, il a ainsi collaboré sur le titre “Démons” avec Angèle, avec Kalash, Selah Sue, Lous and the Yakuza ou encore Kobo. Et même s'il ne fait pas d'albums, sa seule présence sur un titre d'un opus suffit à faire grimper les chiffres de l'artiste. Ainsi, l'album "Diamant du Bled" de Zola cumule déjà 5,191 millions de streams en 24h. Sur Twitter, le rappeur d'Evry a partagé l'enregistrement de sa collab' avec Damso : "Il l'a fait en one-shot".

Damso et Zola pendant l'enregistrement de “Coeur de Ice” 🔥



Zola : «Il l'a fait en one-shot» 🥵pic.twitter.com/isfn7Fp885 — Interlude (@interludefrance) March 17, 2023

Une bonne raison pour la concurrence d'appeler rapidement le 911...