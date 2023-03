Démarrage de malade pour Zola avec "Diamant du bled"

Ça s'annonce très bien pour lui.

2023 est maintenant bien lancée, et on a déjà eu quelques très grosses sorties Rap Fr depuis le début de cette année. Avec quelques belles surprises, notamment la sortie du projet de Hamza, de celui de Maes, de Djadja & Dinaz, ou encore Kekra qui ont tous fait de bons démarrages. L'occasion de s'arrêter 5 minutes pour se féliciter de la bonne santé de notre game FR, avec des univers très variés et des artistes très dynamiques. Mais il y en a un qui s'est invité à la fête et va peut-être rafler la couronne, en tout cas pour ce début d'année : c'est Zola.

Le rappeur vient de dévoiler un tout nouvel album, son troisième depuis 2019. Le projet s'appelle "Diamant du Bled", et vus en avez sûrement entendu parler après la sortie du hit "Toute la journée" avec Tiakola, ou encore "Coeur de Ice" avec Damso, une collab qui a été teasée sur les réseaux. Le disque est dispo depuis à peine 24 h et on a déjà les premiers chiffres de streaming qui sont tombés. On peut dire que c'est du lourd, puisqu'il cumule déjà 5,191 millions de streams en 24h.

Le tout pour un album qui contient 21 titres, on vous laisse faire le calcul pour le nombre d'écoute moyen par morceau. Pour faire une petite comparaison, Maes était à 3,1 millions en 24h avec son dernier album, Djadja & Dinaz à 3,4 millions, Werenoi à 2,7 millions. Seul Hamza a fait mieux avec ses 7 millions en 24h, Zola sait donc ce qui lui reste à faire pour exploser les compteurs à sa prochaine sortie : ramener Offset !

Blague à part, Zola fait un incroyable démarrage et on a hâte de voir à quoi va ressembler sa première semaine d'exploitation. Les certifications ne devraient pas tarder à tomber, en tout cas on lui souhaite !