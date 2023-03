G Herbo se sent comme "le meilleur rappeur en vie"

Pas sûr que ça suffise pour l'être.

La notion de "best rapper alive" est assez intéressante lorsqu'on veut connaître le game. La formule a été plus ou moins inventée par Lil Wayne lui-même, alors qu'il venait de choquer le monde entier avec "Tha Carter III", devenant un des artistes les plus importants de l'histoire du mouvement rap. La formule est à la fois hyper egotrip, mais aussi très respectueuse des anciens, puisqu'elle sous-entend que certains artistes sont meilleurs, mais décédés, et qu'on ne peut pas lutter contre les légendes disparues comme 2Pac et Biggie.

Mais cette semaine, c'est G Herbo qui se prend pour le meilleur rappeur en vie. Pas dans ses lyrics, c'est un post Instagram en story qui a mis le feu aux poudres, déclenchant un débat sur la Twittosphère US pour savoir s'il était oui on non le meilleur rappeur en vie. "Je me sens vraiment comme le meilleur rappeur vivant, sans déconner" peut-on lire dans une de ses stories. Un statut récemment revendiqué par The Game ou encore J.Cole, rien que sur les derniers mois, il va donc falloir que Herbo affronte un concurrence féroce.

On n'a pas peur pour le rappeur de Chicago, qui a vécu l'enfer dans ses jeunes années, grandissant dans le pire Hood des States où le taux d'homicide est devenu surréaliste. En termes de skills et de talents, G Herbo n'a rien à prouver, mais se revendiquer meilleur rappeur en vie sans jamais avoir fait un seul tube ni même un banger qui voyage à l'internationale, c'est un peu culotté... Mais on est très curieux de voir ce que Herbo nous prépare pour 2023.

Ici chez Générations, ça fait longtemps qu'on kiffe ses morceaux, en général assez sombres et tristes, où il parle de la difficulté de survivre à Chicago pour un mec de rue. Récemment, il semble avoir opéré un changement d'ambiance, s'autorisant à faire des titres plus motivants, plus ouverts. Il ne lui reste plus qu'à sortir un hit, ou un classique, pour marquer l'Histoire !