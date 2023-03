SCH et Naps parodiés par le Palmashow dans le clip "En avance" !

La vidéo est à mourir de rire.

Cela fait quelques jours que le Palmashow fait le buzz avec sa parodie de Jul et SCH dans "Nouvelle Ecole". Le duo comique avait prévenu que ce n'était peut-être pas fini et ils ont tenu parole les gâtés ! Le clip parodique "En avance" vient de sortir et c'est une nouvelle fois à hurler de rire. Grégoire Ludig reprend son rôle de SZH et David Marsais se grime cette fois en Napz. La prod est "marseillaise" et les deux rappeurs s'ambiancent sur un quai de déchargement dans un port. Si le premier couplet aurait pu se trouver dans quasiment chaque titre de rap qui sort en ce moment, on peut d'ailleurs noter que les deux artistes ne rappent pas si mal, dès que SZH prend la parole, c'est pour vanter les qualités de la voiture de luxe dans lequel les deux artistes doivent prendre la fuite. A partir de là, il n'y a plus rien qui va et une fois encore, c'est très très drôle. Regardez, on ne vous ment pas.