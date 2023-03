SCH : un de ses anciens morceaux revient dans les charts grâce à TikTok

Les Tiktokeurs ont encore frappés !

Le morceau "Je la connais" de SCH est remis au goût du jour. 7 ans après sa sortie, le titre fait son grand retour dans le top 200 de Spotify France… grâce à TikTok.

Visiblement, tout est possible avec TikTok. Si les tendances vont et viennent, de nombreuses musiques reviennent aussi sur le devant de la scène grâce à la grande communauté du réseau social. Il y a quelques mois, c’était le morceau "10,12,14 bureau" de Kalash Criminel qui faisait le buzz et aujourd’hui, c'est au tour de SCH.

Le S fait régulièrement la une de l’actualité. Ces derniers jours par exemple, c’est une parodie (extrêmement drôle) de l’artiste et de son acolyte Jul, par le Palmashow, qui alimente la Toile. Cependant, c’est également la musique du rappeur qui continue d’affoler les charts. Étonnamment, ce ne sont pas les chiffres fous de son dernier projet "Autobahn" qui perturbent Spotify en ce moment, mais le titre "Je la connais", issu de son album "Anarchie" sorti en 2016.

En effet, un extrait de ce morceau est au cœur d’une trend Tiktok, ce qui a poussé un bon nombre d’utilisateur à aller streamer le morceau. En conséquence, le son cumule des millions de vues depuis plusieurs semaines et s’est même placé parmi les 200 titres les plus streamés de Spotify en France. Mieux encore, "Je la connais" a réussi à se hisser à la 104e place du classement, on le répète, 7 ans après sa sortie ! En ayant enregistré 23,5 millions d’écoutes, le morceau est aujourd’hui le cinquième titre de SCH le plus populaire du moment. Lui qui pensait déjà à faire une pause dans sa carrière, ses fans ne sont pas près de le laisser se reposer. C’est l’effet Tiktok !