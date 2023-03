50 Cent veut saisir la maison d'un de ses anciens employés

Sa vengeance est terrible !

On connait très bien l'esprit de troll et de vengeance de 50 Cent. Mais cette fois, sa cruauté vient de passer un nouveau level. 50 Cent était en fait récemment en procès contre l'un de ses anciens employés, Mitchell Green. Ce dernier aurait détourné plus de deux millions de dollars de la société de Fifty dont il était le gestionnaire, sa marque de champagne Le Chemin du Roi.

Au terme de ce procès, Mitchell Green a donc été reconnu coupable et doit rembourser au rappeur new-yorkais plus de 6 millions d'euros de dettes. Pour l'aider à y parvenir, Fifty a décidé il y a quelques semaines de saisir tous les biens de son ancien employé, dont sa maison. Dans l'un de ses derniers posts Instagram, Fif a révélé ce qu'il comptait faire de la propriété. Et on peut dire qu'il s'y sent déjà comme chez lui...

"Je te veux hors de ma maison pour lundi. [...] Je pense que je vais mettre des sols en Epoxy dans cet endroit. Je vais garder ses photos de famille comme décorations. LOL."

Mitchell Green n'est pas le seul employé avec lequel 50 Cent est en démêlés judiciaires. Le rappeur poursuit aussi en justice Michael Caruso, qui est quant à lui accusé d'être le complice principal de Green. D'autres anciens associés sont également dans son viseur pour différentes trahisons. On a déjà hâte de voir quelle sera la vengeance de Fif une fois que tous les verdicts seront rendus !