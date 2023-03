Rim'k revient sur les coulisses de son titre "Air Max" avec Ninho

Rim'k raconte comment il a imaginé le titre "Air Max" avec le rappeur Ninho.

Le 25 juillet 2018, quelques mois seulement après la parution de son album "Mutant", Rim'K sortait le single "Air Max" en featuring avec Ninho. Interviewé à la L2P Convention pour une masterclass animée par Narjes Bahhar, le Tonton du Bled a révélé les secrets de sa rencontre avec le rappeur de 26 ans. Considérée comme l'une des meilleures collaborations rap de la décennie, on découvre que ce titre a pourtant été réalisé en (très) peu de temps.

"Franchement, on l’a fait en une heure. C’est rare de faire un morceau en une heure. Mais il y a une alchimie qui est passée trop vite" a confié l'un des fondateurs de la Mafia K'1 Fry. Leur rencontre ne s'est pas du tout passée dans les studios ou sur les réseaux puisque c'est par l'intermédiaire d'un cousin du rappeur que Rim'K l'a découvert ou plutôt entendu pour la première fois via sa série de freestyle "Binks to Binks". Fan des rimes de l'artiste, l'ancien membre du 113 avait tout de suite eu l'idée de faire un feat avec lui. "Je trouvais qu’il était chaud et j’avais promis à son cousin qu’on se ferait un truc, que je passerai au studio les voir" a-t-il confié.

De son côté, Ninho a grandi avec les sons de Rim'K. Choqué de voir à quel point il connaissait son parcours artistique et sa carrière, le producteur franco-algérien se rappelle : "Je crois qu’il la connaît mieux que moi. Il me sortait des couplets en me disant : “Tu te rappelles ?” Mais même moi, je ne connaissais plus". Le feeling a donc été immédiat entre les deux rappeurs car si Ninho est très admiratif du natif du 94, Rim'K a tout de suite perçu son talent. "C’est facile de travailler avec des artistes comme ça. Il a compris le truc. Les discussions sont rapides". Un énorme succès qui est devenu le 2e son le plus populaire de Rim'K sur les plateformes de streaming et a même eu une version symphonique.

"Je tenais vraiment à ce qu’on ait “Air Max” dedans. C’était la thématique du morceau pour moi. Fallait qu’on parle des baskets qui marchent toute la journée au quartier. Ninho m’a dit : t’inquiète tonton. C’est ça qui tue, c’est vraiment une alchimie."

Deux artistes qui étaient comme prédestinés à se rencontrer et à collaborer.