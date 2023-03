Lixx : Karim Benzema l’a validé !

L’artiste belge fait même danser les footballeurs.

On peut dire que ces derniers jours ont été plutôt mouvementés chez nos voisins bruxellois. La personne qui crée l’événement, c’est Lixx, jeune chanteur francophone d’origine congolaise reconnu en Belgique pour ses singles à succès. Très talentueux, il fait partie des rares artistes capables de poser sa voix sur différents styles de prod.

Le pap, la trap et surtout l’afro n’ont plus aucun secret pour lui, si bien qu’il cumule actuellement plus de 2 millions de streams sur Spotify.

Cette notoriété qui ne cesse de croître, Lixx la doit en partie à l’un de ses gros hits sortis en 2021 : "N’joy". Ce tube qui fêtera ses deux ans cet été et sur lequel l’accompagne Nayth, artiste également originaire de Bruxelles et leur manager Godlove, n’a pas fini de satisfaire ses auditeurs. En réalité "N’joy", qui aujourd’hui est le nom donné aux soirées emblématiques qui animent la capitale belge depuis plusieurs mois maintenant, était un délire de cette équipe bien avant de devenir le véritable bop que l’on connaît.

Mercredi dernier, la team N’joy a découvert qu’elle possédait des auditeurs hors du commun. C’est Karim Benzema, Ballon d’or, qui a partagé en story Instagram une vidéo où on le voit s’enjailler sur le titre de Lixx. Cette story qui aurait pu passer inaperçue n’a pas échappé aux fans du chanteur qui se sont empressés d’alerter son équipe pour lui faire remonter la nouvelle. Contrairement à ce que l’on peut penser, l’artiste est très loin d’être à l’origine de la découverte du morceau par le joueur. C’est son manager qui nous le confirme.

"On ne connait vraiment pas Karim Benzema".

Le footballeur l’aurait donc connu tout seul et choisi de partager qu’il apprécie le son de lui-même. Voilà un clin d’œil qui ne manque pas de mettre un peu plus la lumière mise sur Lixx et par la même occasion sur l’événement N’joy.

"Pour nous, par nous", c’est le slogan de ce mouvement né en Belgique dont on ne cesse de parler et qui a déjà reçu des rappeurs français influents tels que Tiakola ou encore Guy2bezbar. Le concept N’joy est en train de devenir une véritable référence pour des milliers de jeunes aujourd’hui et il est loin d’avoir dit son dernier mot.

Ce samedi 11 mars 2023, l’équipe N’joy s’installe à Paris et elle vous a préparé pleins de surprises.

Retrouvez-les à partir de 23h00 aux Folies Pigalle. Il faudra rester à l’affût au cas où un Ballon d’or se baladerait dans les parages !