Believe ouvre une cellule de distribution pour aider ses artistes

Intitulé Avant-Garde, le service propose son savoir-faire pour les acteurs du Rap, Afro et R&B.

Le marché de la musique ne cesse d’évoluer. Pour palier à cette constante évolution et aux nouveaux besoins du milieu, Believe lance une nouvelle cellule de distribution au service des labels, des producteurs et artistes français appartenant aux genres du Rap, Afro et R&B : Avant-Garde.

Afin de les accompagner dans leur développement, en élaborant des idées de stratégies et promotions, Believe propose son savoir-faire pour les artistes. Dans un communiqué, le co-fondateur d’Avant-Garde Benjamin Ifrah, acteur de l’industrie du rap depuis 20 ans et responsable de la cellule rap chez MCA et Def Jam évoque l'objectif de ce service, qui est "d’accompagner au mieux les producteurs et artistes grâce à une équipe d’experts dédiée sur ce genre". Il poursuit : "Nous serons à leur écoute, force de propositions et moteurs de leur développement au rythme de leurs besoins."

Parmi les premiers artistes à bénéficier de ce service : A2H, Couli B, DJ Quick, Many Santana, Fresh, Sasso, Lybro, Youka ou bien encore Uzi et YL. Alexis Borensztein, responsable du sourcing et de la cellule artistique à la distribution chez Believe et deuxième co-fondateur du projet ajoute : "À travers Avant-Garde et l’étendue de nos ressources, nous souhaitons accompagner au mieux les talents d’aujourd’hui et de demain et ce dans la durée pour les inscrire dans le meilleur développement de carrière possible."