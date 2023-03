50 Cent défend Eminem après les propos de Melle Mel

Il est bien énervé !

Depuis sa publication par la magazine Billboard, le classement des meilleurs rappeurs de l'histoire ne cesse de faire réagir. Récemment, c'est Melle Mel qui a vivement commenté ce classement, réévaluant notamment la position de Tupac dans une interview pour The Art of Dialogue. Le membre de Grandmaster Flash and the Furious Five est aussi revenu sur le cas d'Eminem et sa prise de position est assez radicale.

"De toute évidence, c'est un rappeur compétent. Si vous parlez de ventes, il a vendu plus que tout le monde. Si vous parlez de style de rime, d'accord, il a un style de rime. Mais il est blanc. Il est blanc ! Alors maintenant, si Eminem était un autre [noir] comme nous tous, serait-il dans le top 5 de cette liste ?"

Melle Mel says Eminem is only considered a top 5 rapper because he's white. pic.twitter.com/I5PRMqRR3G — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 2, 2023

Des propos qui sont rapidement remontées aux oreilles de 50 Cent, que l'on sait grand ami et admirateur d'Eminem. Evidemment, Fifty n'a pas pu s'empêcher de répondre à Melle Mel, dans un post publié sur Instagram avant d'être supprimé.

"Il y avait plus d'argent à vendre dans la dope qu'en étant dans le hip hop quand Melle Mel a percé, la culture a tellement grandi. Je ne sais pas si ça serait ce que c'est aujourd'hui sans un artiste comme Eminem. Merde, je ne suis pas sûr que je serais qui je suis sans lui. [...] Dégage d'ici ! Nous sommes libres."

50 Cent Defends Eminem after Melle Mel comments about Eminem’s place in the Top 5 discussion pic.twitter.com/7BPA1fbKyX — Hip Hop Immortal (@HipHopImm0rtal) March 5, 2023

Melle Mel n'a pour l'instant adressé aucune réponse à 50 Cent.