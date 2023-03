DjaDja & DInaz : les chiffres fous de "Alpha"

Le duo a encore fait fort.

Djadja & Dinaz ont su s'imposer au fil des années comme un duo incontournable du rap français. Les deux potes originaires de Meaux dans le 77 ont parcouru pas mal de chemin depuis leur explosion avec le single "J'fais mes affaires", plus tard intégré sur leur premier album, "On s'promet". Au passage, ils auront fait pleuvoir l'or et le platine, avec leurs 5 albums et de nombreux singles certifiés. Mais le groupe était tout de même attendu au tournant, pour leur sixième projet, "Alpha", dont la sortie était prévue pour le 3 Mars.

Et en un peu plus de 24H, on peut dire que le pari est réussi pour Djadja & Dinaz, qui ont fait des chiffres de fou avec leur album. Le projet cumule déjà 3,4 millions de streams, avec 193 000 écoutes par titre en moyenne, ce qui les place dans le top des meilleurs démarrages de l'année, même si on reste loin des records absolus disputés par Ninho, PNL, Nekfeu et quelques autres. Et quand on regarde les commentaires sur les réseaux, on s'aperçoit que le groupe continue d'agrandir son nombre de fans et de convaincre.

📈 "ALPHA", le nouvel album de Djadja et Dinaz, cumule 3,4 millions de streams en 24h sur Spotify France !



193 000 streams par titre en moyenne 😳 pic.twitter.com/albJxGzS8Y — Booska-P (@booska_p) March 4, 2023

Le tout avec un rap qui ne suit pas forcément la tendance drill actuelle à la lettre. Les deux potes restent sur des sonorités assez cloud avec beaucoup de mélo, comme à leurs débuts mais en mieux maîtrisé. Leur dernier clip, "Alpha", morceau éponyme de l'album, est déjà à 1,4 millions de vues sur Youtube en à peine deux jours. Bref, tous les voyants sont verts pour Djadja & Dinaz !