The Weeknd devient le premier artiste à plus de 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify

Il faut croire que rien ne l’arrête.

Nouveau record pour The Weeknd, qui continue de marquer l’histoire. Le chanteur vient de franchir un nouveau palier sur Spotify.

Depuis un long moment, il semblerait que chaque année soit "l'année de The Weeknd". Le succès de l’artiste est tel, qu’il enchaîne les records et continue de marquer l’histoire de la musique américaine. Si son ascension a été fulgurante et ses performances plus impressionnantes les unes que les autres, il est quand même nécessaire d’évoquer le raz-de-marée de son tube planétaire "Blinding Lighs". Une musique qui est aujourd’hui, la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify. Et ce n’est pas le seul palier que le canadien a atteint sur la plateforme. En effet, il a débuté 2023 en battant le record d’Ed Sheeran sur le nombre total d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Cependant, les chiffres ne semblent pas faire long feu avec The Weeknd. S’il s’est donc positionné à la première place avec 94.734 millions d’auditeurs par mois, il a aujourd’hui atteint la barre des 100 millions. En conséquence, l’interprète de "Nothing is lost" est désormais le premier artiste de l’histoire de Spotify à atteindre ce nombre incroyable de 100 millions d’auditeurs mensuels. Son précédent record ainsi que sa participation à la BO du dernier film Avatar y sont pour beaucoup. En d’autres termes, en plus de son talent, le chanteur sait aussi parfaitement bien choisir les projets auxquels s’associer.

Bravo the Weeknd !