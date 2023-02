French Montana est l'artiste né en Afrique le plus streamé au monde

La consécration !

Le rappeur américano-marocain a atteint un nouveau palier en termes de streams. Sa dernière certification fait de lui l’artiste né en Afrique le plus streamé dans le monde.

Actif depuis plus de deux décennies, French Montana est une figure incontournable du rap game us, au parcours assez incroyable. Surnommé le roi des featurings pendant longtemps, l’artiste a, effectivement, collaboré avec les plus grands au fil des années, qu’il s’agisse d’artistes américains ou français. Par exemple, son feat avec Lacrim en 2015 sur le morceau "A.W.A", est aujourd’hui un classique. Les deux rappeurs ont d’ailleurs bien plus en commun qu’un morceau. En plus de porter le même prénom, Karim, ils sont également très fiers de leurs origines.

Karim Kharbouch aka French Montana a toujours affiché fièrement sa double nationalité. Né au Maroc, il a immigré aux États-Unis à l’âge de 13 ans avec sa famille, mais a toujours gardé une place spéciale pour le Maroc dans son cœur, comme il l’avait montré lors de la dernière coupe du monde. Aujourd’hui, c’est en tant qu’artiste africain qu’il célèbre son nouveau statut sur ses réseaux. En effet, French est aujourd’hui l’artiste né en Afrique le plus streamé au monde. Un statut qu’il a obtenu grâce à une liste impressionnante de certifications, notamment la dernière reçue pour le morceau "Unforgettable" en feat avec Swae Lee, certifié single de diamant. L’interprète de "Ratataa" a partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur Instagram :

"Ce petit garçon immigré avait la foi ! Merci à tous mes fans, je vous aime tous (le documentaire arrive bientôt)…marquons l’histoire…un but sans plan est un souhait".

Bravo French Montana !