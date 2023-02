Jul : un tournage de clip non autorisé entraîne des gardes-à vue

Et l’ouverture d’une enquête.

Le dernier tournage de Jul n’est pas passé inaperçu. Alors qu’il clippait le morceau "C’est pas la mairie" en collaboration avec KVRA, dans la ville de Toul, le rassemblement provoqué par le clip n’est pas passé.

L’artiste a annoncé récemment l’arrivée d’un album gratuit pour remercier ses fans de l’accueil réservé à "Cœur Blanc". Il faut dire que le projet a été extrêmement bien accueilli et que les chiffres réalisés avec cet opus sont aussi impressionnants que la liste des featurings. Plusieurs mois après la sortie de l’album, l’Ovni continue donc d’exploiter son double album avec l’arrivée d’un nouveau clip.

La quatorzième piste, nommée "C’est pas la mairie", est une collaboration avec le rappeur KVRA. Originaire de Toul en Meurthe-et-Moselle, le rappeur a invité Jul dans sa ville, pour la réalisation du clip le dimanche 12 février. Jusqu’ici, tout va bien, sauf que Jul sait ameuter les foules et cela peut parfois poser problème, ou rendre les choses hors de contrôle. Effectivement, lorsque le rappeur marseillais a débarqué dans cette ville de 15 000 habitants, un grand nombre de ses fans et de fans de KVRA ont répondu présents. Résultat, l’événement a rassemblé pratiquement 500 personnes et problème, le tournage n’avait pas été autorisé.

Le maire de la ville, Alde Harmand, a moyennement apprécié et s’est exprimé sur le sujet :

"Ce tournage a été réalisé sans déclaration ni autorisation et il y a eu mise en danger des spectateurs par des rodéos urbains qui ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dans des rues coupées à la circulation".

Puis ajoute :

"Dans sa chanson, il dit : « C’est pas la mairie », eh bien ce n’est pas comme ça que ça se passe, c’est bien nous qui décidons. […] S’il veut de nouveau filmer son quartier, il n’y aura pas de problème, mais avec les autorisations nécessaires".

Selon l’AFP, une enquête a été ouverte, des véhicules ont été saisis et quatre personnes ont été placées en garde à vue. L’une d’elles a ensuite été mise hors de cause. Si ces dernières ont été repérées par des caméras de surveillances ou des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, ce sont surtout les organisateurs qui sont recherchés. Du côté des principaux concernés, Jul devrait être entendu d’ici quelques jours et KVRA a, lui, expliqué avoir été débordé par les événements lors de son audition.

C’est ce qui s’appelle être victime de son succès.