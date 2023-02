Tiakola : Pierre de Maere reconnaît que le rappeur méritait la Victoire de la musique

Même la révélation de l’année 2023 l’admet.

La dernière cérémonie des Victoires de la musique n’a pas manqué de faire réagir, notamment vis-à-vis de la défaite de Tiakola dans sa catégorie. Pierre de Maere, qui l’a emporté face à la Mélo, s’est exprimé sur le sujet.

Les années passent et les Victoires de la Musique se ressemblent. L'édition 2023 s’est déroulée le vendredi 10 février et celle-ci a, encore une fois, fait beaucoup de bruit. Chaque année, nombreux sont les artistes qui mettent en avant le manque de diversité de la cérémonie et surtout, son boycott constant du rap game. Malgré cela, l’espoir était tout de même présent vendredi dernier. En effet, Tiakola était nominé dans la catégorie Révélation masculine de l’année aux côtés de Pierre de Maere, Lujipeka et Jacques.

Si le rappeur a réalisé une magnifique performance de son titre "Parapluie", accompagné d’une belle scénographie, on imagine qu’il a également cru à la victoire (comme un bon nombre d’entre nous). Il disait d’ailleurs :

"C'est important, c'est un accomplissement pour notre univers à nous. Dire où j'ai grandi que j'ai été invité aux Victoires de la musique, ça représente beaucoup. Pour moi mais aussi pour les gens de mon peuple".

Cependant, c’est l’artiste belge Pierre de Maere qui est reparti vainqueur, suscitant la colère de nombreux internautes et artistes sur la toile, tels que SDM, Sam’s ou encore Mokobé. Quelques jours après les Victoires, Pierre de Maere est revenu sur l’affaire auprès de Melty et reconnaît même le manque de pertinence du résultat. Il disait :

"Les Victoires, la recevoir c’était merveilleux, c’était un rêve éveillé d’autant plus que je l’ai reçu des mains de Stromae qui est, mon idole depuis toujours. Maintenant, par rapport à Tiakola et l’espèce de mini polémique qui a lieu là, je pense qu’en fait Tiakola le méritait plus que moi. Pourquoi ? parce qu’il est plus fort en termes de plein de choses, de ventes, de visibilité, parce qu’il a fait le disque d’or en trois semaines et que ça va me mettre six mois pour le faire".

Puis ajoute :

"Il fallait s’y attendre, parce qu’on connaît les Victoires de la musique. Je ne pensais pas la gagner, je pensais que ce serait Lujipeka ou Tiakola. J’étais pas sûr pour Tiakola parce que, l’émission est connue pour ça, c’est un jury, un comité qui n’écoute pas de rap, qui n’est pas attentif à ce qu’il se passe au niveau rap. Quoi qu’il arrive, je savais que j’allais prendre une sorte de shit storm si je gagnais contre Tiakola. Je pense que Lijipeka aurait pris aussi une shit storm, tout le monde l’aurait pris quoi qu’il arrive, parce que le mec le méritais".

Et termine :

"Je ne le prends pas pour moi, je me renvoie pas personnellement les commentaires, je pense qu’ils sont énervés vis-à-vis de l’académie, enfin du système de l’émission, de la cérémonie, ce que je comprends très bien".

L’artiste a ensuite déclaré qu’il faudrait qu’il devrait y avoir autre cérémonie qui pourrait mettre en avant le rap et a cité Les Flammes. En effet, cette alternative aux Victoires qui aura lieu le 11 mai 2023, permettra de rendre justice aux artistes du rap game français. Il a ensuite évoqué le mépris médiatique du rap et la longueur de retard de certains médias. Une prise de parole tout à fait honorable et que Tiakola risque de fortement apprécier.