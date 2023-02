SDM revient sur la suppression du morceau "Hier encore"

D'abord une histoire de samples, puis de textes, puis...

L'auteur de "Lien du 100", déjà certifié disque d'or, est revenu sur la suppression des plateformes de son morceau "Hier Encore". Le morceau interprété en live pour A Colors Show et qui culmine à 2.7 millions de vues sur YouTube, avait récemment été retiré de l'album. Composé de samples et de quelques références textuelles à Charles Aznavour, ce sont les héritiers du chanteur eux-mêmes qui avaient demandé son retrait. Deux fois. Il raconte au Parisien :

"On avait utilisé un sample de la version originale, on a fait écouter notre enregistrement à la famille d’Aznavour, qui n’a pas été séduite par l’idée."

L'équipe de SDM avait alors changé l'instrumentale, retirant les samples de la mélodie de Charles Aznavour, mais ça n'allait toujours pas :

"Ensuite, les héritiers nous ont demandé de retirer la chanson, car il y avait aussi deux phrases dans le texte prises dans la version originale. Pourtant, ils avaient entendu mes paroles, mais bon. La chanson a disparu des plateformes, mais je la chanterai sans doute sur scène, ça j’ai le droit".

Un retrait en deux temps donc, dont les motivations restent floues. Bonne nouvelle : SDM continuera de rapper le titre en concert, la vidéo Colors reste sur YouTube et le protégé de B2o a réagi avec beaucoup de dignité, réitérant les preuves de respects envers un "artiste incroyable dont il continuera de s'inspirer".

La suppression du morceau n'a pas ébranlé les ventes de l'album, mais il est dommage qu'il soit amputé d'un morceau aussi qualitatif. Cela pose par ailleurs des questions de liberté artistique, mais surtout, une question d'enjeux : qu'est-ce qui dérange vraiment dans le morceau ? La reprise, les lyrics autours ? Et pourquoi censurer un artiste plutôt qu'un autre ? En effet, comme l'avait justement (mais un peu violemment) fait remarquer Booba, SDM n'est pas le seul à avoir samplé Aznavour. BigFlo et Oli, victimes collatérales de la story Instagram de B2O, l'ont également fait sur leur morceau "Coup de vieux", visiblement validé par la famille du chanteur. Alors pourquoi eux et pas SDM ?

